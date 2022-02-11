WADA намерено оспорить в суде отмену временного отстранения фигуристки Валиевой

ТАСС, 11 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Что известно о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

История, вызывающая вопросы. Что известно о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

Основанием для подачи апелляции послужило неправильное, по мнению WADA, применение Всемирного антидопингового кодекса.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято CAS после рассмотрения апелляций Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) на отмену временного отстранения Валиевой.

Сборная России с Валиевой в составе завоевала золотые медали Олимпиады в командном турнире. Церемония награждения победителей и призеров должна была пройти во вторник. Второе место заняли американцы, третье - японцы, четвертое - канадцы.

Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной.

Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине начнутся 15 февраля.