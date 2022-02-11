Конькобежец Румянцев рассказал, что не испытывал давление перед забегом на 10 000 м

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Отсутствие у сборной России медалей Олимпиады в конькобежном спорте не давило на Александра Румянцева перед забегом на 10 000 м, от дистанции у него остались положительные эмоции. Об этом Румянцев рассказал в пятницу журналистам.

Российский спортсмен с результатом 12 минут 51,33 секунды занял пятое место на дистанции 10 000 м. Победу с мировым рекордом (12.30,74) одержал шведский конькобежец Нильс ван дер Пул, который завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Второе место занял нидерландец Патрик Руст, третье - итальянец Давиде Гьотто.

"На меня это не давило. Каждый настраивается на свои дистанции, тем более индивидуальный вид спорта. Я настраивался на "десятку" очень сильно, но что получилось, то получилось, - сказал Румянцев, отвечая на соответствующий вопрос. - Эмоции на самом деле положительные. Отдал всего себя этой дистанции, этому забегу. Понимал до старта, что если хочешь претендовать на призы, нужно выигрывать хотя бы у одного голландца. С этой задачей я не справился".

Румянцев добавил, что установленный им рекорд России стал слабым утешением, поскольку это "не то, зачем сюда ехал". "Была мысль дернуться вперед немного где-то в середине, но уже понимал, что залезаю глубоко в себя и в конце может не хватить", - отметил спортсмен.