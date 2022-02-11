Первый тренер Большунова назвал справедливым результат гонки с раздельным стартом на Играх

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль, которую в пятницу российский лыжник Александр Большунов завоевал в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине, является для него справедливой наградой. Такое мнение ТАСС высказал первый тренер спортсмена из Брянской области Николай Нехитров.

В пятницу Большунов стал вторым в гонке на 15 км классическим стилем, победу одержал финн Ийво Нисканен. Бронзовым призером стал норвежец Йоханнес Клебо. Сам Большунов высказал недовольство тем, ему не удалось завоевать золотую медаль.

"Сегодняшняя награда Большунова справедлива. Просто финский лыжник был сильнее сегодня. Но, безусловно, я рад за Александра", - сказал Нехитров.

С полученной наградой Александра Большунова и его родителей Александра Ивановича и Светлану Леонидовну поздравил губернатор Брянской области Александр Богомаз и пожелал ему новых побед.

Губернатор Архангельской области, которую представляет олимпиец, Александр Цыбульский, также поздравил Большунова с очередной медалью. Он напомнил, что на этих Олимпийских играх для Поморья это уже четвертая медаль: "Это уже четвертая олимпийская медаль в активе спортсменов Архангельской области на Олимпийских играх в Пекине. Александр Большунов открыл "золотой" счет российской команды в скиатлоне, у Натальи Непряевой - серебряная медаль в скиатлоне, у Александра Терентьева - бронза в спринте. Настоящие бойцы, гордимся вами! Это не просто медали, это пример для всех спортсменов", - написал он в своем аккаунте в Instagram.