Лыжник Семиков считает, что был готов бороться за бронзу в гонке с раздельным стартом

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Илья Семиков перед гонкой на 15 км классическим стилем на Олимпиаде был готов бороться за бронзовую медаль, но ему не удалось выступление на втором круге дистанции. Такое мнение спортсмен высказал журналистам.

В пятницу Семиков стал девятым с результатом 39 минуты 34,7 секунды. Первое место занял финн Ийво Нисканен, второе - россиянин Александр Большунов, третье - норвежец Йоханнес Клебо.

"Я рассчитывал побороться за медаль, потому что чувствовал, что состояние было хорошее. Я понимал, что Нисканен, Большунов хорошо готовы, но, например, за бронзу можно было спокойно сегодня бороться", - сказал Семиков.

По его словам, он хорошо начал первый круг, но на втором не показал свой лучший результат. "Непонятно, что произошло, все выключилось, как в тумане: то ли из-за высоты, то ли быстро начал, но второй круг совсем не задался. Я начал уставать, в конце воздуха не хватало, будто легкие сжались", - добавил спортсмен.