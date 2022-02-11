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Олимпиада-2022 в Пекине

Международный союз конькобежцев пока не подал апелляцию на снятие отстранения с Валиевой

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста россиянки

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) пока не подавал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на снятие отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в организации.

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"У нас пока нет новых данных по этому вопросу", - сказал собеседник агентства.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. В пробе спортсменки был обнаружен триметазидин.

Также ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии временного отстранения Валиевой.

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Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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