Биатлонистка Казакевич оценила свой дебют на Олимпийских играх

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Дебютная гонка на Олимпийских играх оставила смешанные чувства у российской биатлонистки Ирины Казакевич. Об этом она рассказала журналистам после выступления в спринте.

Казакевич в гонке заняла 20-е место, до этого она не попала в состав на смешанную эстафету и индивидуальную гонку.

"Смешанные впечатления, - сказала Казакевич. - После финиша долго не могла отойти, была сильная усталость - порядка 10-15 минут пыталась осознать происходящее. В целом гонка сложилась не так уж плохо, но подвел последний круг, не хватило сил на заключительную треть дистанции".

24-летняя спортсменка отметила, что ей было непросто ждать первую гонку на Играх. "Я уже подсчитала, что нахожусь тут порядка двух недель, и это я еще запоздала из-за неполадок с вылетом. Шел разговор о том, что буду стартовать индивидуальную гонку, но приняли решение не бежать. Из-за ожидания было небольшое волнение, и еще была нервозность по причине ожидания результатов на коронавирус - не дай бог сдать положительный тест. Слава богу, меня это миновало и свою гонку на Олимпиаде я уже пробежала. Постараюсь запомнить эти ощущения и впечатления", - заметила она.

Казакевич была вынуждена вылететь на Игры на несколько дней позже команды по причине неверно заполненных документов для въезда в Китай.