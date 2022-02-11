Драчев: биатлонистка Резцова может бороться за медали в пасьюте на Олимпиаде

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Кристина Резцова может бороться за место на пьедестале в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине при хорошей стрельбе. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев.

В пятницу Резцова стала лучшей из россиянок в спринте, заняв шестое место с двумя промахами. Выиграла гонку норвежка Марте Рёйселанн, второй стала шведка Эльвира Эберг, третьей - итальянка Доротея Вирер. Гонка преследования состоится 13 февраля.

"Если говорить о сегодняшнем дне, шанс у Кристины был достаточно высокий, по ходу гонки она обрела уверенность, на Олимпийских играх она чувствует себя очень хорошо. Ее ход просто прекрасен, но здесь, конечно, надо работать над стрельбой, два круга для Олимпиады - много, надо стрелять на ноль или хотя бы один. Шансы в пасьюте будут опять же зависеть от ее самочувствия, пока все складывается нормально, есть маленькие предпосылки, что форма останется и можно будет бороться за высокие места. Все будет зависеть и от стрельбы, скорострельность у нее хорошая, но самое главное - последний рубеж", - сказал Драчев.

Женская эстафета пройдет 16 февраля.

"Состав на эстафетную гонку пусть выбирают тренеры. Понятно, что выбирать, в общем-то, не из кого, тут уже на кого больше надежд будет у тренера Михаила Шашилова, но у него свое видение, у всех нас свои взгляды. Я бы поставил Евгению Буртасову, она хоть и бежит потише, но стреляет нормально. Но тут палка о двух концах, 6 километров - достаточно большая дистанция, тем более горы - может много проиграть ходом, будем надеяться на везение и русский "авось", - добавил собеседник агентства.