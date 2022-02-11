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Олимпиада-2022 в Пекине

Биатлонистка Резцова рассказала, что зла на себя за ошибки в стрельбе на Олимпиаде

В спринте россиянка заняла шестое место, допустив два промаха
Кристина Резцова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Кристина Резцова
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Кристина Резцова зла на себя за то, что не может исправить ошибки в стрельбе, которые преследуют ее на Олимпийских играх в Пекине. Об этом она рассказала журналистам после спринта.

Резцова в гонке стала лучшей из российских биатлонисток - с двумя промахами она заняла шестое место. В индивидуальной гонке один промах лишил ее шансов на медали, тогда она стала девятой.

"Я стараюсь никогда не унывать, - сказала Резцова. - "Если бы не промахи" - отвратительная фраза. Если бы не они, я бы уже несколько раз стала олимпийской чемпионкой. Но они есть, и никуда от них не деться. Каждый день я говорю себе, что это не моя стрельба, причем каждый день ошибки разные: в один день одна ошибка, в другой - другая. Исправляю одну - появляется другая. Пока не знаю, как все собрать воедино, от этого еще сильнее злость".

"Быть в топ-6 на Олимпиаде - это круто, когда ты не можешь быть выше, но я-то могу. Больше расстройств, чем удовлетворения", - добавила она.

Резцовой 25 лет, она проводит дебютную Олимпиаду. Биатлонистка перед началом сезона возобновила карьеру после рождения ребенка.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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