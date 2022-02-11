Слуцкий назвал попытку США применить "акт Родченкова" в случае с Валиевой манипуляцией

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что попытка США применить так называемый акт Родченкова на Олимпиаде в Пекине является классическим инструментом манипуляции и давления. Таким образом он прокомментировал заявление главы USADA о том, что США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к делу российской фигуристки Камилы Валиевой, в соответствии с "актом Родченкова".

Что известно о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

История, вызывающая вопросы. Что известно о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

"Напомню, что речь идет о документе, который предусматривает уголовное преследование за допинговые сговоры на соревнованиях с участием американских спортсменов. С позволения сказать, этот акт - еще один очевидный пример применения Соединенными Штатами экстерриториального права", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале в пятницу.

По его словам, аналогичным образом Вашингтон действует, угрожая санкциями другим странам "за деловые контакты с Россией в той или иной сфере". "Конечно, такие законы являются классическим инструментом манипуляции и давления", - считает депутат.

Он отметил, что история с Валиевой "вызывает очень много вопросов, учитывая нездоровый интерес к российским олимпийцам на Западе". "И мы все очень ждем решения Спортивного арбитражного суда и надеемся, что оно будет объективным", - подчеркнул Слуцкий.

Депутат также заявил о недопустимости "политизации спорта и стремлений узурпировать функции контроля за спортсменами". "Для этого существуют антидопинговые агентства, спортивные федерации и Спортивный арбитражный суд. Все остальное - попытка лезть со своим уставом в чужой монастырь", - заключил он.

О ситуации с Валиевой

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Камилы Валиевой. Позднее глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт заявил, что США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к делу Валиевой в соответствии с "актом Родченкова".

Сборная России с Валиевой в составе завоевала золотые медали Олимпиады в командном турнире. Второе место заняли американцы, третье - японцы, четвертое - канадцы.

"Акт Родченкова", подписанный президентом США Дональдом Трампом и названный именем главного информатора WADA в деле о допинге в российском спорте Григория Родченкова, распространяется на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA.