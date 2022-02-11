Сорокин: суммарная аудитория финала Лиги чемпионов может превысить 1 млрд человек

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Суммарная аудитория финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22, который пройдет в Санкт-Петербурге, на всех платформах может превысить 1 млрд человек. Об этом в рамках круглого стола на тему "О ходе подготовки к финалу Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге" заявил генеральный директор оргкомитета финала Алексей Сорокин.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Решающая игра главного клубного турнира Европы пройдет на домашнем стадионе "Зенита" - "Газпром Арене". Его вместимость составляет 63 026 зрителей.

"Несмотря на то что это один матч, он крайне значимый, крайне ожидаемый, - сказал Сорокин. - Мероприятие пусть и ежегодное, но приковывающее к себе внимание не только Европы, а всего мира. По телеаудитории, если принимать во внимание разовый характер, мероприятию практически нет равных - в районе 150 млн человек; но это не самое важное, главное сейчас, мы знаем, в интернете, в соцсетях".

"Если принять во внимание, сколько любителей футбола следят в соцсетях за игроками, эта цифра гораздо больше миллиарда. Только "Инстаграм" одного футболиста (португальского нападающего английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду - прим. ТАСС) перевалил за 400 млн подписчиков. Мы рассчитываем на более чем миллиардную аудиторию, так или иначе следящую за тем, как во всех отношениях пройдет финал Лиги чемпионов", - отметил генеральный директор оргкомитета решающего матча главного еврокубкового турнира Европы.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.

"Газпром Арена" была открыта в 2017 году. Стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).