Проверявшая допинг-пробу Валиевой шведская лаборатория отказалась от комментариев по делу

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Антидопинговая лаборатория в Стокгольме отказалась от комментариев по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Каролинской университетской больницы, при которой функционирует лаборатория, где проверялась проба спортсменки.

Что известно о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

История, вызывающая вопросы. Что известно о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

В пятницу президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал предположение, что результат проверки допинг-пробы Валиевой могли намеренно задержать до окончания командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Между забором пробы и получением результата прошло полтора месяца, в то время как в соответствии с международными стандартами лаборатории Всемирного антидопингового агентства (WADA) должны загружать результаты пробы А в течение 20 дней.

"По словам Антона Поханки, директора Лаборатории допинг-контроля Каролинской университетской больницы, лаборатории никоим образом не разрешается комментировать дело, которое находится на рассмотрении, поскольку это противоречит кодексу этики WADA", - сообщили в организации.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 декабря наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Решение о допуске спортсменки к участию в одиночном женском катании на Играх будет принято до 15 февраля.