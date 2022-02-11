Лыжник Якимушкин сообщил, что не смог полностью восстановиться к Играм после болезни

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Иван Якимушкин не смог полностью восстановиться после болезни, что сказалось на его результате в олимпийской гонке на 15 км классическим стилем. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

В пятницу Якимушкин занял 13-е место в гонке с результатом 39 минут 52,6 секунды. Золото взял финн Ийво Нисканен, серебро завоевал россиянин Александр Большунов, третье место у - норвежца Йоханнеса Клебо.

"Мое состояние не позволяет бежать быстрее. После "Тур де Ски" я заболел и на восемь или девять дней уехал с гор на равнину. Мы ждали с тренером, что будет получше и состояние придет, но не случилось. Все равно это горы - восстановление после болезни занимает больше времени, чем если бы это было на равнине", - сказал Якимушкин.

По его словам, во время болезни тесты на ковид были отрицательными. "Видимо, просто простуда, которая крепко меня взяла", - заключил он.

Лыжник отметил, что ему не хватает времени на восстановление. "Через гонки [восстановление] было бы быстрее, но мы все понимаем, что это Олимпийские игры, где все хотят побороться за медали. Это не тот момент, где я могу выходить, чтобы разбегаться", - добавил Якимушкин.