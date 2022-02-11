Все россияне прошли квалификацию в прыжках на лыжах с большого трамплина на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские прыгуны на лыжах с трамплина Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов квалифицировались в первый раунд соревнований на большом трамплине на Олимпийских играх в Пекине.

Лучший результат в квалификации показал норвежец Мариус Линдвик, набрав 136,4 балла. Второе место занял его соотечественник Халвор Гранеруд (131,6 балла), третье - словенец Петер Превц (128,3). Садреев занял пятое место (127,3), Климов - 13-е (119,5), Трофимов - 16-е (116,0), Назаров - 21-е (112,6). Дистанция прыжка Садреева составила 136,5 метра, данный результат стал лучшим среди всех спортсменов.

Длина большого трамплина составляет 125 метров. В квалификации участвовало 56 спортсменов, 50 из которых отобрались в основную соревновательную часть. По итогам первого раунда, который состоится 12 февраля, 30 лучших спортсменов отберутся в финал соревнований, который пройдет в этот же день.

Соревнования на большом трамплине проводятся на Олимпийских играх с 1988 года только среди мужчин. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.