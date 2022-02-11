Норицын: Рёйселанн из другой лиги, с остальными биатлонистками Резцовой бороться по силам

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанн на Олимпийских играх в Пекине пока выступает на голову сильнее соперниц, однако с другими россиянке Кристине Резцовой бороться за медали по силам. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсменки Виталий Норицын.

Резцова в пятницу в спринте стала лучшей из российских биатлонисток - с двумя промахами она заняла шестое место. В индивидуальной гонке один промах лишил ее медали.

"Все рядом, в одном выстреле, - сказал Норицын. - В принципе, в этом сезоне было много гонок, когда она оставалась в одном выстреле от пьедестала. Радует, что есть шанс, что она конкурентоспособна и при удачной стрельбе может завоевывать медали. Но от этого и обидно, что их нет".

"Психология тут не при чем. Это недоработка, потеря контроля, концентрации. Лежа у нее на протяжении всего сезона встречаются рубежи, с которыми она не справляется", - заметил тренер.

В воскресенье Резцова выступит в гонке преследования. "Мы всегда рассчитываем на медаль, приехали сюда биться - она конкурентоспособна, осталось только "стрельнуть". Но, к сожалению, слово "только" тут не подходит. Сегодня была спокойная ветровая обстановка, многие работали на ноль - все пять человек, что оказались перед ней. Рёйселанн немного в другой лиге бегает, и стреляет без штрафа, с ней бороться тяжело, а с остальными - по силам", - сказал Норицын.

Резцовой 25 лет, она проводит дебютную Олимпиаду. Биатлонистка перед началом сезона возобновила карьеру после рождения ребенка. В Пекине она завоевала бронзу в смешанной эстафете.