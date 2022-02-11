Футболист Захарян считает, что Головин и Миранчук стали сильнее после переезда в Европу

ТАСС, 11 февраля. Нападающий московского "Динамо" Арсен Захарян назвал полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука самыми сильными футболистами в сборной России. Комментарий Захаряна приводит газета "Спорт-Экспресс".

Захарян дебютировал за сборную России в сентябре 2021 года, провел за команду четыре матча в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре и отметился одной результативной передачей.

"Головин и Миранчук - самые крутые. Ребята в Европе играют, сразу видно, что они там прибавили, сильный уровень показывают, у них высокая скорость принятия решений. Особенно у Головина мне понравилась его легкость - очень резкий и быстрый парень. Еще у нас в "Динамо" [Себастьян] Шиманьский, [Диего] Лаксальт, [Фабиан] Бальбуэна, последние двое приехали из больших европейских клубов: один - из "Милана", второй - из Английской премьер-лиги, высокий уровень показывают", - сказал Захарян.

Головину 25 лет, в июле 2018 года он перешел из ЦСКА в "Монако", выступающий в чемпионате Франции. Полузащитник провел за "Монако" 115 матчей, забил 16 голов, отдал 22 голевые передачи.

Миранчуку 26 лет, в сентябре 2020 года он перешел из российского "Локомотива" в итальянскую "Аталанту". Полузащитник провел за клуб 47 матчей, забил восемь голов, отдал пять результативных передач.