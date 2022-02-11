Причиной задержки проверки допинг-пробы Валиевой стал коронавирус у персонала лаборатории

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Причиной задержки проверки допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой стали заражения коронавирусом среди персонала в лаборатории Стокгольма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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"Согласно данным, направлявшимся лабораторией в адрес РУСАДА, причиной задержек проведения анализов и предоставления лабораторией отчетности послужила очередная волна коронавируса и рост заболеваемости среди персонала лаборатории, а также правила карантина", - говорится в сообщении.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляцию на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подал Международный олимпийский комитет, также решение намерены обжаловать в суде Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство.