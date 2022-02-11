РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала Валиевой

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало проведение расследования в отношении персонала российской фигуристки Камилы Валиевой после положительной допинг-пробы у спортсменки. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе РУСАДА.

Что известно о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

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"В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования - выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах "защищенного лица", - говорится в сообщении.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляцию на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подал Международный олимпийский комитет, также решение намерены обжаловать в суде Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство.