Расширенный состав сборной России по футболу на ближайшие матчи будет объявлен 7 марта

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тренерский штаб сборной России по футболу 7 марта объявит расширенный состав команды на предстоящие матчи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сборной России.

Ближайший матч сборная России проведет 24 марта в Москве. В этот день команда под руководством Валерия Карпина встретится со сборной Польши в полуфинале плей-офф за право сыграть на чемпионате мира - 2022 в Катаре. В случае победы над поляками россияне в финале "стыков" 29 марта на своем поле встретятся с сильнейшим в паре Швеция - Чехия. Если же они проиграют, то в этот же день проведут товарищеский матч с проигравшим во втором полуфинале.

"Расширенный состав сборной России будет объявлен 7 марта, - сообщили ТАСС в пресс-службе сборной России. - По регламенту мы обязаны это сделать за 15 дней до "окна" на матчи сборных, в нашем случае оно открывается 21 марта. 6-го числа мы отправим приглашения в клубы, а 7 марта, после матчей тура, объявим для СМИ".

Сборная России должна была провести мартовские матчи на стадионе "Лужники". 2 февраля служба коммуникаций Российского футбольного союза объявила о переносе игр на стадион "Динамо". Решение о переносе было принято после консультаций с Роспотребнадзором и другими ведомствами, определяющими порядок проведения массовых мероприятий, а также с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и федерациями футбола Польши, Швеции и Чехии.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Ранее на этот турнир квалифицировались сборные Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Ирана, Южной Кореи, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии и Швейцарии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве на правах хозяина соревнований.