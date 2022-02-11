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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России завоевала одну награду в седьмой медальный день Олимпийских игр в Пекине

Лыжник Александр Большунов стал серебряным призером в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну серебряную награду в седьмой медальный день зимних Олимпийских игр в Пекине.

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В пятницу на Олимпиаде разыгрывалось семь комплектов наград. Серебряную медаль в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом завоевал лыжник Александр Большунов. Первым стал финн Ийво Нисканен, третье место занял норвежец Йоханнес Клебо.

В медальном зачете лидирует сборная Германии, на счету которой семь золотых и четыре серебряные награды. Второе место занимает команда Норвегии (6-3-5), тройку лидеров замыкает сборная Нидерландов (5-4-1). Российская команда располагается на восьмой строчке (2-4-6). По общему числу наград лидируют норвежцы и австрийцы (14), следом идут россияне и канадцы (12).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. 12 февраля на Олимпиаде будет разыграно шесть комплектов наград.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия74011
2Норвегия63514
3Нидерланды54110
4Швеция5229
5Австрия46414
6США45110
7Китай3317
8Россия24612
9Италия24410
10Япония2248
11Словения2125
12Швейцария2057
13Франция1506
14Канада14712
15Финляндия1124
16Австралия1113
16Южная Корея1113
18Чехия1012
19Новая Зеландия1001
19Словакия1001
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011

 

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