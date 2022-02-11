Сборная России завоевала одну награду в седьмой медальный день Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну серебряную награду в седьмой медальный день зимних Олимпийских игр в Пекине.

В пятницу на Олимпиаде разыгрывалось семь комплектов наград. Серебряную медаль в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом завоевал лыжник Александр Большунов. Первым стал финн Ийво Нисканен, третье место занял норвежец Йоханнес Клебо.

В медальном зачете лидирует сборная Германии, на счету которой семь золотых и четыре серебряные награды. Второе место занимает команда Норвегии (6-3-5), тройку лидеров замыкает сборная Нидерландов (5-4-1). Российская команда располагается на восьмой строчке (2-4-6). По общему числу наград лидируют норвежцы и австрийцы (14), следом идут россияне и канадцы (12).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. 12 февраля на Олимпиаде будет разыграно шесть комплектов наград.