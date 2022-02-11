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Олимпиада-2022 в Пекине
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Германский скелетонист Гротхер завоевал золото Олимпиады в Пекине. Третьяков - четвертый

Второе место занял немец Аксель Юнг, третье - китаец Янь Вэньган
Кристофер Гротхер Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Кристофер Гротхер
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Германский скелетонист Кристофер Гротхер стал обладателем золотой медали на Олимпийских играх в Пекине.

По сумме четырех заездов Гротхер показал результат 4 минуты 1,01 секунды. Обладателем серебряной награды стал его соотечественник Аксель Юнг, отставание которого составило 0,66 секунды. Третьим стал китаец Янь Вэьнган (отставание 0,76 секунды). 

Россиянин Александр Третьяков стал четвертым (+0,98), Евгений Рукосуев - шестым (+1,39), Даниил Романов не сумел пробиться в финальный заезд. 24-летний Янь Вэньган завоевал первую для своей страны медаль в скелетоне в истории Олимпиад.

Гротхеру 29 лет, он впервые стал олимпийским чемпионом. Немец является четырехкратным чемпионом мира.

В медальном зачете лидирует сборная Германии, на счету которой семь золотых и четыре серебряные награды. Второе место занимает команда Норвегии (6-3-5), тройку лидеров замыкает сборная Нидерландов (5-4-1). Российская команда располагается на восьмой строчке (2-4-6). По общему числу наград лидируют норвежцы и австрийцы (14), следом идут россияне и канадцы (12).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия74011
2Норвегия63514
3Нидерланды54110
4Швеция5229
5Австрия46414
6США45110
7Китай3317
8Россия24612
9Италия24410
10Япония2248
11Словения2125
12Швейцария2057
13Франция1506
14Канада14712
15Финляндия1124
16Австралия1113
16Южная Корея1113
18Чехия1012
19Новая Зеландия1001
19Словакия1001
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011

 

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