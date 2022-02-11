Германский скелетонист Гротхер завоевал золото Олимпиады в Пекине. Третьяков - четвертый

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Германский скелетонист Кристофер Гротхер стал обладателем золотой медали на Олимпийских играх в Пекине.

По сумме четырех заездов Гротхер показал результат 4 минуты 1,01 секунды. Обладателем серебряной награды стал его соотечественник Аксель Юнг, отставание которого составило 0,66 секунды. Третьим стал китаец Янь Вэьнган (отставание 0,76 секунды).

Россиянин Александр Третьяков стал четвертым (+0,98), Евгений Рукосуев - шестым (+1,39), Даниил Романов не сумел пробиться в финальный заезд. 24-летний Янь Вэньган завоевал первую для своей страны медаль в скелетоне в истории Олимпиад.

Гротхеру 29 лет, он впервые стал олимпийским чемпионом. Немец является четырехкратным чемпионом мира.

В медальном зачете лидирует сборная Германии, на счету которой семь золотых и четыре серебряные награды. Второе место занимает команда Норвегии (6-3-5), тройку лидеров замыкает сборная Нидерландов (5-4-1). Российская команда располагается на восьмой строчке (2-4-6). По общему числу наград лидируют норвежцы и австрийцы (14), следом идут россияне и канадцы (12).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.