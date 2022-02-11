Германский скелетонист Гротхер завоевал золото Олимпиады в Пекине. Третьяков - четвертый

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Германский скелетонист Кристофер Гротхер стал обладателем золотой медали на Олимпийских играх в Пекине.
По сумме четырех заездов Гротхер показал результат 4 минуты 1,01 секунды. Обладателем серебряной награды стал его соотечественник Аксель Юнг, отставание которого составило 0,66 секунды. Третьим стал китаец Янь Вэьнган (отставание 0,76 секунды).
Россиянин Александр Третьяков стал четвертым (+0,98), Евгений Рукосуев - шестым (+1,39), Даниил Романов не сумел пробиться в финальный заезд. 24-летний Янь Вэньган завоевал первую для своей страны медаль в скелетоне в истории Олимпиад.
Гротхеру 29 лет, он впервые стал олимпийским чемпионом. Немец является четырехкратным чемпионом мира.
В медальном зачете лидирует сборная Германии, на счету которой семь золотых и четыре серебряные награды. Второе место занимает команда Норвегии (6-3-5), тройку лидеров замыкает сборная Нидерландов (5-4-1). Российская команда располагается на восьмой строчке (2-4-6). По общему числу наград лидируют норвежцы и австрийцы (14), следом идут россияне и канадцы (12).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Германия
|7
|4
|0
|11
|2
|Норвегия
|6
|3
|5
|14
|3
|Нидерланды
|5
|4
|1
|10
|4
|Швеция
|5
|2
|2
|9
|5
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|6
|США
|4
|5
|1
|10
|7
|Китай
|3
|3
|1
|7
|8
|Россия
|2
|4
|6
|12
|9
|Италия
|2
|4
|4
|10
|10
|Япония
|2
|2
|4
|8
|11
|Словения
|2
|1
|2
|5
|12
|Швейцария
|2
|0
|5
|7
|13
|Франция
|1
|5
|0
|6
|14
|Канада
|1
|4
|7
|12
|15
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|16
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|16
|Южная Корея
|1
|1
|1
|3
|18
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|19
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|19
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1