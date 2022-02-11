МОК не будет наказывать украинского скелетониста за демонстрацию антивоенного плаката

ПЕКИН, 11 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международный олимпийский комитет (МОК) не станет применять санкции к украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу за демонстрацию антивоенного плаката. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Во время соревнований по скелетону на Олимпийских играх в пятницу Гераскевич после третьего заезда показал плакат с надписью "Нет войне на Украине".

"Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК этот вопрос закрыт", - сообщили в пресс-службе.

Согласно 50-й статье Олимпийской хартии, на Играх запрещены любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.