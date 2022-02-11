УНИКС проиграл "Црвене Звезде" в домашнем матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 11 февраля. Российский баскетбольный клуб УНИКС уступил сербской "Црвене Звезде" со счетом 77:84 в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Казани.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Црвены Звезды" Никола Калинич, набравший 20 очков. В составе УНИКСа больше всех очков у Марио Хезони (18).

УНИКС с 13 победами в 24 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице. Сербская команда располагается на 13-й строчке с девятью победами в 23 матчах.

В следующем матче турнира УНИКС сыграет в гостях с "Монако" 22 февраля. "Црвена Звезда" встретится на выезде с греческим "Панатинаикосом" 25 февраля.