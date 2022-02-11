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Баскетбольные еврокубки

УНИКС проиграл "Црвене Звезде" в домашнем матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 77:84
Форвард УНИКСа Марио Хезоня EPA-EFE/ZIPI
Описание
Форвард УНИКСа Марио Хезоня
© EPA-EFE/ZIPI

ТАСС, 11 февраля. Российский баскетбольный клуб УНИКС уступил сербской "Црвене Звезде" со счетом 77:84 в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Казани.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Црвены Звезды" Никола Калинич, набравший 20 очков. В составе УНИКСа больше всех очков у Марио Хезони (18).

УНИКС с 13 победами в 24 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице. Сербская команда располагается на 13-й строчке с девятью победами в 23 матчах.

В следующем матче турнира УНИКС сыграет в гостях с "Монако" 22 февраля. "Црвена Звезда" встретится на выезде с греческим "Панатинаикосом" 25 февраля.

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