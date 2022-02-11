Волейболистки казанского "Динамо" проиграли "Фенербахче" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 11 февраля. Казанское "Динамо" проиграло турецкому "Фенербахче" в матче пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу. Встреча прошла в Казани.

Игра завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:22, 25:19) в пользу стамбульской команды.

"Динамо" и "Фенербахче" выступают в группе D вместе с французским "Безье" и болгарской "Марицей". "Фенербахче" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 14 очков, следом идут "Динамо" (10), "Безье" (5) и "Марица" (1).

"Фенербахче" за тур до конца группового этапа обеспечил себе выход в плей-офф. В четвертьфинал турнира выходят команды, занявшие первые места в своих группах, а также три лучших клуба, которые станут вторыми.

Заключительный матч в группе "Динамо" проведет на выезде против "Марицы" 15 февраля. "Фенербахче" в этот день сыграет дома с "Безье".