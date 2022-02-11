Главный тренер УНИКСа прокомментировал поражение клуба в матче баскетбольной Евролиги

КАЗАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Сербская баскетбольная команда "Црвена Звезда" была лучше казанского УНИКСа с самого начала матча регулярного чемпионата Евролиги. Такое мнение журналистам высказал главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

УНИКС уступил "Црвене Звезде" со счетом 77:84 в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, встреча прошла в Казани.

"Поздравляю "Црвену Звезду" с победой. Они были лучше с самого начала, в конце они принимали лучшие решения. Была очень контактная, очень тяжелая игра", - сказал Перасович.

Перасович отметил, что отсутствие разыгрывающего Лоренцо Брауна не стала ключевой причиной поражения команды, потому что на площадке были и другие очень сильные игроки. Тренер также уточнил, что у команды было достаточно времени восстановиться с предыдущего матча против ЦСКА в Единой лиге ВТБ (105:103 в овертайме), который прошел 7 февраля.

УНИКС с 13 победами в 24 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. Сербская команда располагается на 13-й строчке с девятью победами в 23 матчах.