Теннисистки Калинская и Макнейли вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде

ТАСС, 11 февраля. Россиянка Анна Калинская и американка Кэти Макнейли обыграли Анастасию Потапову и Веру Звонареву в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 5:7, 14:12 в пользу Калинской и Макнейли. В другом полуфинале 12 февраля россиянки Натела Дзаламидзе и Александра Панова встретятся с польской теннисисткой Алисией Росольской и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.

Калинской 23 года, она занимает 170-ю позицию в парном рейтинге WTA. На ее счету два титула в парном разряде под эгидой организации.

Макнейли 20 лет, она располагается на 21-й строчке в парном рейтинге WTA. Она является обладательницей четырех титулов под эгидой WTA в парном разряде.

Турнир в Санкт-Петербурге стартовал 7 февраля, он проводится с 2003 года. С 2016 года турнир относится к категории WTA 500, его призовой фонд в 2022 году превышает $703 тыс. Действующими победительницами турнира в парном разряде являются украинка Надежда Киченок и румынка Йоана Ралука Олару.