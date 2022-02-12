Массовая гонка "Лыжня России" пройдет в 40-й раз

ТАСС, 12 февраля. Всероссийская гонка "Лыжня России" пройдет 12 февраля в 40-й раз. Ее организаторами являются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, исполнительные власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.

Планируется, что участвовать в гонке будут порядка 1,5 млн человек. Центральной площадкой мероприятия в этом году является олимпийский центр "Планерная" в Московской области, где на старт должны выйти около 15 тыс. участников.

Поздравить участников с юбилейным стартом в Подмосковье приедут министр спорта РФ Олег Матыцин, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Проведение гонки в условиях пандемии

Традиционно участники смогут выбрать одну из двух дистанций (5 или 10 км), но для жителей некоторых городов появились дополнительные опции. В Новосибирске в честь молодежного чемпионата мира по хоккею, который город примет на стыке 2022 и 2023 годов будет забег на 2 023 метра, в Рязани пройдет VIP-гонка на 2 022 метра, а в Липецкой области дети смогут поучаствовать в забеге на 350 м в честь 350-летия со дня рождения Петра I.

Многие регионы оставили привычный формат гонки, а именно забеги с общего старта. В Поволжье, например, они пройдут в Уфе, Ижевске, Казани, Саранске, Ульяновске. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в центральном старте на автодроме "Игора Драйв" примут участие около двух тысяч человек, в этом году "Лыжня России" впервые объединит участников из Ленинградской области и Санкт-Петербурга на одной площадке. Как сообщили ТАСС в министерстве физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, в курортном поселке Домбай на трассе "Русская поляна" ожидается не менее 200 участников.

В некоторых субъектах РФ из-за тяжелой ситуации с коронавирусом власти ввели определенные ограничения. Как сообщили ТАСС региональные департаменты спорта Центрального федерального округа, в Тамбовской, Рязанской и Ивановской областях для участия в забеге потребуется сертификат, подтверждающий факт вакцинации. Также в Тамбовской и Рязанской областях будут введены возрастные ограничения, к забегу не будут допускать несовершеннолетних. В Ивановской области для разведения потоков людей соревнования будет проходить два дня с раздельного старта. В Архангельске ограничения коснутся школьников: принять участие в "Лыжне России" смогут только победители школьных отборочных этапов.

Не все регионы решили проводить очные гонки. Власти некоторых субъектов перенесли соревнования в онлайн-формат. Так поступили, например, в Пермском крае и Саратовской области. В Ханты-Мансийском автономном округе лица не старше 64 лет могут выбрать любую удобную трассу и пробежать дистанцию не менее 1,5 км.

К сожалению, во многих городах "Лыжня России" не состоится в субботу. В Чувашии, Белгородской, Калужской, Брянской, Оренбургской, Пензенской и Самарской областях соревнования перенесли на более поздний срок до улучшения эпидемиологической ситуации. Так же сделали и в Ямало-Ненецком автономном округе, но уже определились с датой переноса (13 марта). В Мурманской области и Калининграде гонку вовсе отменили. Но если в Мурманской области причиной отмены стал коронавирус, то в Калининграде соревнования не будут проводиться в связи с отсутствием снега.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.