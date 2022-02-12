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Олимпиада-2022 в Пекине

Адамс: на вопрос о задержке обработки допинг-теста Валиевой должно отвечать WADA

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что причиной переноса церемонии награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста россиянки, который был сдан 25 декабря.

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно ответить на вопрос о задержке обработки допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой. Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

"Этот вопрос вам надо адресовать WADA, потому что анализом пробы занималась аккредитованная им лаборатория. Я не могу это комментировать", - сказал Адамс.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Решение о допуске спортсменки к участию в одиночном женском катании на Играх будет принято до 15 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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