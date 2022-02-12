В МОК объяснили решение оспорить снятие временного отстранения с Валиевой

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) желает, чтобы ситуация с российской фигуристкой Камилой Валиевой разрешилась как можно скорее. Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Что известно о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

История, вызывающая вопросы. Что известно о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения 15-летней россиянки.

"Мы хотим, чтобы процесс шел по правилам и завершился как можно быстрее, поэтому мы и обратились в CAS, чтобы разобраться в принятом решении. Необходимо прояснить эту ситуацию - это позволит нам после сосредоточиться на спорте, а не на потенциальных случаях нарушения антидопинговых правил. Но юридические разбирательства требуют времени", - сказал Адамс.

"Решение по этому делу будет вынесено до 15-го числа включительно", - добавил он.

Представитель МОК объяснил, зачем организация решила участвовать в этом судебном процессе. "Да, такой необходимости не было, но мы все-таки связаны с Олимпийским играми. Необязательно участвовать во всех разбирательствах, но мы решили подать сигнал, что это должно быть решено как можно быстрее", - подчеркнул Адамс.