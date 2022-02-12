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Олимпиада-2022 в Пекине

Донских заявил, что старался показать максимум на турнире по сноуборд-кроссу на Олимпиаде

В субботу Даниил Донских и Кристина Пауль заняли восьмое место

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 12 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Даниил Донских старался показать лучший результат и делать все на максимуме возможностей на олимпийском турнире смешанных команд по сноуборд-кроссу. Об этом он сообщил журналистам.

Российская команда в составе Донских и Кристины Пауль успешно выступила в четвертьфинале, но в полуфинале выбыла из борьбы за медалями. По итогам соревнований они стали восьмыми.

"Дело в том, что, когда человеку уже нечего терять и он едет из последних сил, он из кожи вон вылезет и добьется чего-либо. Я старался и пытался делать все на максимуме", - отметил спортсмен.

По словам Пауль, из-за погодных условий (перед соревнованиями начался снегопад - прим. ТАСС) пришлось по новому привыкать к трассе. "Если сравнивать с индивидуальной гонкой, мы как будто две разные трассы ехали. Нам понадобилось два спуска, чтобы понять трассу. И мы счастливы, что наш профессионализм не подвел нас, и мы поняли, сообразили и проехали эту трассу", - сказала Пауль.

Пауль и Донских отметили, что после соревнований у них хорошее настроение и они рады были выступить на Олимпиаде.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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