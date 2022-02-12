Валиева ушла с тренировки в сопровождении сотрудника Олимпийского комитета России

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Победительница командного турнира Олимпиады фигуристка Камила Валиева покинула тренировку в Пекине в сопровождении руководителя службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) и пресс-атташе сборной ОКР на Играх Константина Выборнова и начальника команды по фигурному катанию Валерия Артюхова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Согласно правилам, спортсмены обязаны проходить после выступлений и тренировок через коридор микст-зон.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство, также решение намерен обжаловать Международный союз конькобежцев.