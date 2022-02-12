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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигурист Кондратюк остался в Пекине, не улетев с остальными фигуристами в Москву

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Камилы Валиевой, который был сдан 25 декабря
Марк Кондратюк Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Марк Кондратюк
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Победитель командного турнира Олимпийских игр фигурист Марк Кондратюк не улетел в Москву с Олимпийских игр в Пекине и остался в Олимпийской деревне. Об этом ТАСС сообщили в штабе команды.

"Кондратюк пока остается в Олимпийской деревне - с остальными одиночниками, Евгением Семененко и Андреем Мозалевым, он не улетел", - сообщили в штабе.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), также решение намерен обжаловать Международный союз конькобежцев (ISU)., - сообщили в штабе.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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