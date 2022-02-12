Тутберидзе заявила, что уверена в невиновности российской фигуристки Камилы Валиевой

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе убеждена в невиновности спортсменки и рассчитывает на справедливое решение по делу о ее допинг-пробе. Об этом Тутберидзе заявила в эфире Первого канала.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), также решение намерен обжаловать Международный союз конькобежцев (ISU).

"Очень противоречивая, сложная ситуация возникла, очень много вопросов и очень мало ответов, - сказала Тутберидзе. - Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца".

"Очень непонятно, почему спортсменка с сомнительным тестом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотно спланированный план, не знаю, и то и другое. Я очень надеюсь, что наши руководители нас не бросят, отстоят наши права и докажут нашу невиновность, сейчас вся наша команда замерла в ожидании решения относительно Камилы Валиевой, мы боимся любых каких-то высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто что решает, очень надеемся, что справедливость как-то восторжествует", - добавила тренер.

Валиева является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде, победу в котором одержала сборная России, Валиева выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. Решение об участии Валиевой в личных соревнованиях на Олимпийских играх должно быть принято до 15 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.