Третьяк: российских хоккеисток нельзя осуждать за вылет с олимпийского турнира

Сборная России на стадии 1/4 финала уступила швейцаркам со счетом 2:4. Перед началом соревнований команда не тренировалась несколько дней, находившись на карантине, а по ходу турнира теряла игроков из-за положительных результатов тестов на коронавирус.

"Соперники были нам по зубам, но нашу команду можно понять: у нее на протяжении турнира 10 человек в лазарете сидело, полкоманды не тренировалось, игроки сидели по номерам. Девчонки проиграли, но осуждать их я не могу. Они бились, старались, я сегодня позвонил им, сказал, что были ошибки, но было и желание. Если бы наша команда не теряла игроков в пандемию, мы бы прошли этот этап", - сказал Третьяк.