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Олимпиада-2022 в Пекине

Третьяк: российских хоккеисток нельзя осуждать за вылет с олимпийского турнира

борная России на стадии 1/4 финала уступила швейцаркам со счетом 2:4

ПЕКИН, 12 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женскую сборную России по хоккею нельзя осуждать за вылет с Олимпийских игр по итогам четвертьфинала. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Сборная России на стадии 1/4 финала уступила швейцаркам со счетом 2:4. Перед началом соревнований команда не тренировалась несколько дней, находившись на карантине, а по ходу турнира теряла игроков из-за положительных результатов тестов на коронавирус.

"Соперники были нам по зубам, но нашу команду можно понять: у нее на протяжении турнира 10 человек в лазарете сидело, полкоманды не тренировалось, игроки сидели по номерам. Девчонки проиграли, но осуждать их я не могу. Они бились, старались, я сегодня позвонил им, сказал, что были ошибки, но было и желание. Если бы наша команда не теряла игроков в пандемию, мы бы прошли этот этап", - сказал Третьяк.

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Третьяк, Владислав АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
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