Чистяков считает, что у поражения российских хоккеисток в плей-офф Олимпиады много причин

Российские хоккеистки в субботу проиграли команде Швейцарии со счетом 2:4 в четвертьфинале олимпийского турнира на Играх в Пекине. При счете 1:1 гол капитана сборной России Анны Шохиной был отменен из-за вылета шайбы за пределы площадки во время атаки.

"Достаточно много причин у такого результата, мне не хотелось бы по горячим следам оценивать игру нашей сборной - пусть тренерский штаб разбирается, что у них не получилось, - сказал Чистяков. - Мы все видели, смотрели, все желали нашей сборной победы. А выводы пусть делают люди, которые были у руля, ведь они готовили команду. В первую очередь у них надо спрашивать, что не получилось".

"Отмененный гол, конечно, повлиял. Когда в ключевой момент матча берут и отменяют гол, это становится психологическим фактором. Да, в правилах есть такое - если шайба попадает в боковую стойку заграждения, считается, что она вышла за пределы площадки. Тем не менее здесь включается судейский фактор - будь засчитан этот гол и все могло бы быть по-другому", - отметил собеседник агентства

Бывший наставник женской сборной России считает, что команда в нынешнем составе могла выходить в полуфинал олимпийского турнира. "Забивать нужно, двух голов оказалось недостаточно - надо было забивать, ну и в обороне наделали очень много ошибок. Да, пандемию никто не скидывает со счетов, но у нас всегда есть проблемы - перед прошлой Олимпиадой была дисквалификация ряда игроков, сейчас коронавирус. Можно говорить, что угодно, но с двумя голами очень трудно выигрывать", - резюмировал специалист.