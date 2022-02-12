Бобарико: просмотр эпизода с голом Шохиной повлиял на игру сборной России по хоккею

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Просмотр эпизода с заброшенной шайбой Анны Шохиной повлиял на игру сборной России по хоккею в четвертьфинальном матче со швейцарками. Такое мнение журналистам высказал главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико.

Сборная России уступила швейцаркам со счетом 2:4. При счете 1:1 Шохина забила, однако после видеопросмотра арбитры отменили гол, увидев, что шайба перед взятием ворот покинула пределы площадки.

"Минимально этот челлендж повлиял, потому что мы думали, что уже гол. Мы связались с аналитиками - да, вроде шайба попала в закругление, и мы знали, что на 99% этот гол отменят, - сказал Бобарико. - Есть правила, не мы их пишем, и приходится подчиняться, просто нужно не терять концентрацию. Играли на максимуме, сложно играть в три звена. Обидные голы пропустили, не разобравшись элементарно в ситуации".