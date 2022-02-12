Ермолина: вне зависимости от решения CAS дело фигуристки Валиевой не будет закрыто

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) должна принять решение об участии российской фигуристки Камилы Валиевой в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине в субботу, однако вне зависимости от вердикта дело спортсменки не будет закрыто. Об этом ТАСС сообщила пресс-аташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

"Решение о допуске спортсменки должно быть принято выездной панелью CAS сегодня, - сказала Ермолина. - Даже в случае допуска это дело не будет закрыто".

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), также решение намерен обжаловать Международный союз конькобежцев (ISU).

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде, победу в котором одержала сборная России, Валиева выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной.

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.