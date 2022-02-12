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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России превзошла результат Олимпиады в Пхёнчхане по золотым медалям

На Олимпийских играх в Южной Корее россияне завоевали две золотые награды
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Российская команда на Олимпиаде в Пекине превзошла свой результат по количеству завоеванных золотых медалей, показанный на предыдущих Игр в Пхёнчхане.

В 2018 году российские спортсмены завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград и заняли 13-е место в медальном зачете. Олимпийскими чемпионками тогда стали сборная России по хоккею и фигуристка Алина Загитова. Сборная России выступала в укороченном составе. Ряд спортсменов не получили приглашение на Олимпиаду от Международного олимпийского комитета в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В Пекине сборная России на данный момент выиграла три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. Золотые медали завоевали лыжник Александр Большунов в скиатлоне, российские лыжницы в эстафете, а также сборная России по фигурному катанию в командном турнире.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
В активе российской команды три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей
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