Сборная России превзошла результат Олимпиады в Пхёнчхане по золотым медалям

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Российская команда на Олимпиаде в Пекине превзошла свой результат по количеству завоеванных золотых медалей, показанный на предыдущих Игр в Пхёнчхане.

В 2018 году российские спортсмены завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград и заняли 13-е место в медальном зачете. Олимпийскими чемпионками тогда стали сборная России по хоккею и фигуристка Алина Загитова. Сборная России выступала в укороченном составе. Ряд спортсменов не получили приглашение на Олимпиаду от Международного олимпийского комитета в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В Пекине сборная России на данный момент выиграла три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. Золотые медали завоевали лыжник Александр Большунов в скиатлоне, российские лыжницы в эстафете, а также сборная России по фигурному катанию в командном турнире.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.