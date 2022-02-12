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Олимпиада-2022 в Пекине
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Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

В активе российской команды три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей
Семен Елистратов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Семен Елистратов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Российская команда поднялась с девятой на седьмую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

В субботу женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете. Эта золотая награда стала третьей для российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Также атлеты сборной России завоевали четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Лидером медального зачета является сборная Германии, завоевавшая семь золотых и пять серебряных наград. Второе место занимает сборная Норвегии (6-3-5), третье - команда США (5-5-1). По общему числу медалей россияне с 13 наградами вышли на третье место, уступая норвежцам и австрийцам (обе сборные завоевали по 14 медалей).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия75012
2Норвегия63514
3США55111
4Нидерланды54110
5Швеция52310
6Австрия46414
7Россия34613
8Китай3317
9Италия25411
10Япония2248
11Словения2125
12Швейцария2057
13Франция1506
14Канада14813
15Финляндия1124
16Австралия1113
16Южная Корея1113
18Чехия1012
19Новая Зеландия1001
19Словакия1001
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011

 

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