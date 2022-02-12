Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Российская команда поднялась с девятой на седьмую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.
В субботу женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете. Эта золотая награда стала третьей для российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Также атлеты сборной России завоевали четыре серебряные и шесть бронзовых наград.
Лидером медального зачета является сборная Германии, завоевавшая семь золотых и пять серебряных наград. Второе место занимает сборная Норвегии (6-3-5), третье - команда США (5-5-1). По общему числу медалей россияне с 13 наградами вышли на третье место, уступая норвежцам и австрийцам (обе сборные завоевали по 14 медалей).
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Германия
|7
|5
|0
|12
|2
|Норвегия
|6
|3
|5
|14
|3
|США
|5
|5
|1
|11
|4
|Нидерланды
|5
|4
|1
|10
|5
|Швеция
|5
|2
|3
|10
|6
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|7
|Россия
|3
|4
|6
|13
|8
|Китай
|3
|3
|1
|7
|9
|Италия
|2
|5
|4
|11
|10
|Япония
|2
|2
|4
|8
|11
|Словения
|2
|1
|2
|5
|12
|Швейцария
|2
|0
|5
|7
|13
|Франция
|1
|5
|0
|6
|14
|Канада
|1
|4
|8
|13
|15
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|16
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|16
|Южная Корея
|1
|1
|1
|3
|18
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|19
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|19
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1