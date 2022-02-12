Сборная России поднялась на седьмое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Российская команда поднялась с девятой на седьмую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

В субботу женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете. Эта золотая награда стала третьей для российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Также атлеты сборной России завоевали четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Лидером медального зачета является сборная Германии, завоевавшая семь золотых и пять серебряных наград. Второе место занимает сборная Норвегии (6-3-5), третье - команда США (5-5-1). По общему числу медалей россияне с 13 наградами вышли на третье место, уступая норвежцам и австрийцам (обе сборные завоевали по 14 медалей).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.