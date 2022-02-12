Поздняков не сдержал слез после победы российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков не смог сдержать слез после победы женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Об этом он рассказал ТАСС по телефону.

Женская сборная России победила в эстафете на Олимпиаде впервые с 2006 года. Второе место на Играх в Пекине заняла команда Германии, третье - сборная Швеции.

"Фантастический результат, которого у нас с 2006 года не было, - сказал Поздняков. - Мы сейчас обсуждали это с Еленой Валерьевной [Вяльбе], я поздравил девочек. Замечательный успех - для самих спортсменок, тренеров, специалистов федерации, для всех наших зрителей, я уверен, они все сегодня прильнули к экранам".

Последней в эстафете за российскую команду бежала 21-летняя Вероника Степанова, сумев отыграть отставание в шесть секунд и опередить соперницу по этапу немку Софи Крель на 18,2 секунды. "Символично, что сегодня в нашей стране стартует "Лыжня России", это подарок всей многомиллионной аудитории нашего спорта, - отметил Поздняков. - Все отлично отработали, грамотная командная тактика. На последнем подъеме Степанова просто чудеса вытворяла, как заметна была растущая между ней и соперницей дистанция, а уже на вершине ее подъема слез сдержать уже не мог, поздравляю".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.