Тренер Бородавко назвал особенным золото российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 12 февраля. /ТАСС/. Каждая олимпийская медаль является особенной, победа российских лыжниц в эстафете не является исключением. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

В субботу сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали в эстафете 4х5 км на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла команда Германии, бронзу завоевала сборная Швеции.

"Когда последний раз были такие эмоции? Когда наши выигрывают. Каждая медаль особенная, потому что это олимпийская медаль, она желанная", - сказал Бородавко.

"Непряева долго шла к золоту? У нее хорошее поступательное движение в виде серебра в скиатлоне, золото сейчас в эстафете. Есть еще спринтерская эстафета. Поэтому все впереди, будем надеяться, надо использовать каждый шанс", - добавил Бородавко.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.