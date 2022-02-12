Матыцин: выездная панель Спортивного арбитражного суда рассмотрит дело Валиевой 13 февраля

"По нашей информации, спортивный арбитраж рассмотрит дело в воскресенье, - сказал Матыцин. - Будем исходить из ситуации, которая сложится. Защиту российской стороны осуществляют профессиональные юристы. Надеюсь, будет достаточно аргументов, чтобы выстроить эффективную защиту, и не будет никаких поводов для развития этой темы".

Матыцин выразил надежду на объективное рассмотрение дела Валиевой и призвал воздержаться от оценок до окончания разбирательств. "Две составляющие: первая - будет рассмотрен вопрос о временном отстранении Камилы, надеюсь этого не произойдет, вторая - это более длительный процесс, он будет связан с изучением и анализом всей процедуры. Она (Валиева - прим. ТАСС) очень сильный человек, несмотря на 15-летний возраст, в голосе оптимизм и энергия, это вдвойне нас убеждает в том, что она абсолютно невиновна. С января 2021 года действует новое положение о статусе защищенного спортсмена, надеемся, будут учтены все обстоятельства".

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство, также решение намерен обжаловать Международный союз конькобежцев.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде, победу в котором одержала сборная России, Валиева выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной.

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.