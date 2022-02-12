Матыцин: выездная панель Спортивного арбитражного суда рассмотрит дело Валиевой 13 февраля

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой 13 февраля. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.
"По нашей информации, спортивный арбитраж рассмотрит дело в воскресенье, - сказал Матыцин. - Будем исходить из ситуации, которая сложится. Защиту российской стороны осуществляют профессиональные юристы. Надеюсь, будет достаточно аргументов, чтобы выстроить эффективную защиту, и не будет никаких поводов для развития этой темы".
Матыцин выразил надежду на объективное рассмотрение дела Валиевой и призвал воздержаться от оценок до окончания разбирательств. "Две составляющие: первая - будет рассмотрен вопрос о временном отстранении Камилы, надеюсь этого не произойдет, вторая - это более длительный процесс, он будет связан с изучением и анализом всей процедуры. Она (Валиева - прим. ТАСС) очень сильный человек, несмотря на 15-летний возраст, в голосе оптимизм и энергия, это вдвойне нас убеждает в том, что она абсолютно невиновна. С января 2021 года действует новое положение о статусе защищенного спортсмена, надеемся, будут учтены все обстоятельства".
В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство, также решение намерен обжаловать Международный союз конькобежцев.
Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде, победу в котором одержала сборная России, Валиева выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной.
Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.