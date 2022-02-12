Слушания в Спортивном арбитражном суде по делу Валиевой назначены на 10:00 мск 13 февраля

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) назначила слушания по делу об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой на 15:00 по пекинскому времени (10:00 мск) в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил источник.

Что известно о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

История, вызывающая вопросы. Что известно о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

"Заседание Спортивного арбитражного суда, посвященное рассмотрению исков к РУСАДА и фигуристке Валиевой, назначено на 15 часов в воскресенье", - сказал источник.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство, также решение намерен обжаловать Международный союз конькобежцев.