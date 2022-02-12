Январскую пробу Валиевой с чемпионата Европы проверили раньше декабрьской

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой, сданные в середине января в Таллине во время чемпионата Европы, были проанализированы быстрее, чем декабрьские, сданные на чемпионате России в Санкт-Петербурге, хотя обеими в период коронавирусных ограничений занималась одна и та же лаборатория в Стокгольме. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало заявление, в котором сообщается, что причиной задержки проведения анализов и предоставления лабораторией отчетности послужила очередная волна коронавируса и рост заболеваемости среди персонала лаборатории.

"Пробы Валиевой были взяты 25 декабря, их результата ждали больше месяца, - сообщил источник. - Январские пробы были готовы уже через несколько дней, хотя ковидные ограничения были сняты в Швеции только 9 февраля".

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство, также решение намерен обжаловать Международный союз конькобежцев.