Путин: "Лыжня России" за 40 лет стала одним из главных событий зимнего спортивного сезона

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XL всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Одно из главных, ключевых событий зимнего спортивного сезона - "Лыжня России" на протяжении сорока лет объединяет во многих регионах нашей страны сплоченную команду приверженцев активного, здорового образа жизни", - говорится в сообщении

"Сегодня на старт вновь выходят как любители лыжных гонок, так и профессионалы - участники самых престижных соревнований и первенств. Впереди у вас - красивая, захватывающая борьба, где каждый сможет побороться за призовые места и, конечно, в полной мере ощутить неповторимую атмосферу праздника и дружеского общения", - обратился глава государства к участникам гонки.

Президент также пожелал участникам "отличного настроения, успехов и всего наилучшего".

Всероссийская гонка "Лыжня России" проходит в субботу в 40-й раз. Ее организаторами являются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, исполнительные власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта. Гонка проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.