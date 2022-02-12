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Массовый спорт

Путин: "Лыжня России" за 40 лет стала одним из главных событий зимнего спортивного сезона

Президент отметил, что "Лыжня России" на протяжении сорока лет объединяет во многих регионах страны сплоченную команду приверженцев активного, здорового образа жизни

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XL всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Одно из главных, ключевых событий зимнего спортивного сезона - "Лыжня России" на протяжении сорока лет объединяет во многих регионах нашей страны сплоченную команду приверженцев активного, здорового образа жизни", - говорится в сообщении

"Сегодня на старт вновь выходят как любители лыжных гонок, так и профессионалы - участники самых престижных соревнований и первенств. Впереди у вас - красивая, захватывающая борьба, где каждый сможет побороться за призовые места и, конечно, в полной мере ощутить неповторимую атмосферу праздника и дружеского общения", - обратился глава государства к участникам гонки.

Президент также пожелал участникам "отличного настроения, успехов и всего наилучшего".

Всероссийская гонка "Лыжня России" проходит в субботу в 40-й раз. Ее организаторами являются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, исполнительные власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта. Гонка проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.

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Путин, Владимир Владимирович
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