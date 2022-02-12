Решение по разбирательству в CAS дела о допинг-пробе Валиевой огласят 14 февраля

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) огласит решение по апелляциям Международного союза конькобежцев (ISU), Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Что известно о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

История, вызывающая вопросы. Что известно о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

Апелляция ISU была зарегистрирована в субботу, апелляции МОК и WADA - в пятницу. Слушания начнутся в воскресенье в 15:30 мск, решение будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня. В состав комиссии вошли арбитры из США, Словении и Италии.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде, победу в котором одержала сборная России, Валиева выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной.

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

В новость были внесены изменения (14:00 мск) —изменены заголовок и лид, добавлен бэкграунд.