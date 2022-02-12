Польховский уверен, что биатлонист Цветков завоюет медаль в гонке преследования

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Максим Цветков точно завоюет медаль в гонке преследования на Олимпиаде. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский.

В субботу Цветков стал четвертым в спринтерской гонке. Первое место занял норвежец Йоханнес Бё, серебро завоевал француз Кентен Фийон-Майе, третьим стал старший брат Йоханнеса норвежец Тарьей Бё. Ранее на Олимпиаде Цветков также занял четвертое место в индивидуальной гонке.

"Максим - тот спортсмен, который может себя подготовить к важному старту, я его знаю, - сказал Польховский. - Что касается невезения по четвертым местам, то это закончится завтра. Я уверен, что завтра в преследовании он будет на пьедестале. Не беру эстафеты, но в личных гонках он способен бороться за пьедестал, в преследовании уже завтра завоюет медаль, возможно, даже золотую".

Мужская гонка гонка преследования пройдет 13 февраля. Олимпиада завершится 20 февраля.