В состав арбитров CAS по делу Валиевой вошел представитель Федерации фигурного катания США

ТАСС, 12 февраля. Член совета директоров Федерации фигурного катания США Джеффри Бенц будет одним из трех арбитров выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), которая будет рассматривать апелляции на отмену временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Апелляции на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии временного отстранения Валиевой подали Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев. Слушания начнутся в воскресенье в 15:30 мск, решение будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня. В состав комиссии, помимо Бенца, вошли итальянец Фабио Иудика и словенка Весна Бергант Ракочевич.

Бенцу 50 лет, он является бывшим профессиональным фигуристом, выступал в танцах на льду в дуэте с Дженнифер Бенц. Позднее он входил в исполком Федерации фигурного катания США, а также в совет директоров организации. С 1997 по 2000 год Бенц входил в исполком и был членом совета директоров Национального олимпийского комитета (НОК) США. Являлся юридическим консультантом НОК США. Он был одним из трех арбитров, которые рассматривали апелляции на решение об отстранении российских легкоатлетов от Олимпийских игр 2016 года, куда была допущена только Дарья Клишина, а также дело о дисквалификации российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония.

Иудике 55 лет, он работает в должности директора продвинутого курса по спортивному праву и спортивной юстиции в Университете Милана. Ракочевич 52 года, она была профессиональной спортсменкой и специализировалась на горнолыжном спорте, работает в CAS с 2006 года. Словенский арбитр рассматривала разбирательство между российским футбольным клубом "Химки" и хорватским агентом Эльвером Рашей о взыскании компенсации с подмосковной команды.

Ситуация вокруг допинг-теста Валиевой

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде, победу в котором одержала сборная России, Валиева выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной.