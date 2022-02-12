Федотов вновь будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче на Олимпиаде

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Вратарь московского ЦСКА Иван Федотов будет защищать ворота сборной России в матче третьего тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира с чехами. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Встреча пройдет в субботу и начнется в 16:10 мск. Федотов принимал участие и в первых двух матчах российской команды - со сборными Швейцарии (1:0) и Дании (2:0).

В первой пятерке сборной России сыграют защитники Александр Никишин, Никита Нестеров; нападающие Станислав Галиев, Вадим Шипачев, Андрей Чибисов. Вторую пятерку составят защитники Егор Яковлев, Александр Елесин; нападающие Никита Гусев, Владимир Ткачев, Арсений Грицюк. В третьей пятерке сыграют защитники Сергей Телегин, Вячеслав Войнов; нападающие Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Дмитрий Воронков. Четвертую пятерку составят защитник Дамир Шарипзянов; нападающие Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников и Кирилл Семенов. Запасным вратарем будет Александр Самонов.

Сборные России и Чехии выступают в группе В с командами Дании и Швейцарии. Российская сборная уже обеспечила себе первое место в группе и выход в четвертьфинал олимпийского турнира, выиграв две игры и набрав шесть очков, вторыми в таблице идут датчане (3 очка), третьими - чехи (2), четвертыми - швейцарцы (1).

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. В Пхёнчхане российские хоккеисты в финале обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме.