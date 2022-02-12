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Олимпиада-2022 в Пекине

Российских лыжниц наградили золотыми медалями Олимпиады за победу в эстафете

Команду представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 12 февраля. /ТАСС/. Российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова награждены золотыми медалями Олимпийских игр в Пекине по итогам эстафетной гонки. Награды вручены россиянкам в ходе медальной церемонии на объекте "Медал плаза".

Гонка прошла в субботу. Второе место заняла команда Германии. Бронзу завоевала сборная Швеции.

Женская сборная России выиграла олимпийское золото в эстафете впервые с 2006 года.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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