Российских лыжниц наградили золотыми медалями Олимпиады за победу в эстафете

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 12 февраля. /ТАСС/. Российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова награждены золотыми медалями Олимпийских игр в Пекине по итогам эстафетной гонки. Награды вручены россиянкам в ходе медальной церемонии на объекте "Медал плаза".

Гонка прошла в субботу. Второе место заняла команда Германии. Бронзу завоевала сборная Швеции.

Женская сборная России выиграла олимпийское золото в эстафете впервые с 2006 года.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.