Чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года среди юниоров отложен из-за коронавируса

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Мировое первенство по фигурному катанию 2022 года среди юниоров, которое должно было пройти в Софии 7-13 марта, не сможет состояться в срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

"ISU постоянно следит за санитарными условиями и условиями въезда в страны, где проводятся соревнования под эгидой организации, а также за ограничениями на поездки по всему миру, - говорится в заявлении. - Что касается чемпионата мира по фигурному катанию 2022 года среди юниоров, запланированного на 7-13 марта, то ISU был предупрежден о потенциально высоком числе случаев заражения коронавирусом среди участников из-за волны омикрон-штамма, пик которой ожидается в марте. В связи с этим мероприятие не сможет быть проведено в отведенный срок".

В 2021 году ISU отменил юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в китайском Харбине.